Nabilla ultra chic face à Stéphane Plaza en larmes : moments d'émotions et grosse surprise dans La Chanson secrète

Rien n'est impossible pour l'équipe de La Chanson secrète. Ainsi, pour le 10e numéro, toujours présenté par Nikos Aliagas et produit par DMLS TV, les téléspectateurs auront de belles surprises ce samedi 22 janvier 2022, en regardant le programme sur TF1.

Huit nouveaux artistes ont accepté l'invitation de Nikos Aliagas de participer à son émission La Chanson secrète. Ainsi, ils savaient qu'ils allaient se laisser totalement surprendre, parfois même émouvoir, en découvrant en même temps que le public la surprise qui leur était dédiée : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste ou un proche.

Pour cet inédit, Nikos Aliagas a eu le plaisir de recevoir le présentateur de M6 et agent immobilier Stéphane Plaza. Et comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama, il a eu bien du mal à retenir ses larmes en découvrant ce qu'on lui avait concocté. Tout comme le chanteur Garou ou Vincent Dedienne. L'ancien membre du jury de The Voice et l'acteur, humoriste, auteur, metteur en scène et chroniqueur français les ont laissées couler sans crainte tant l'émotion était au rendez-vous et cet instant suspendu dans le temps.

Nikos Aliagas a aussi pu compter sur la participation de Dorothée. "C'est hyper stressant", peut-on l'entendre dire dans la bande-annonce. La présentatrice Anne-Claire Coudray avait quant à elle peur de se "laisser submerger" par l'émotion. La chanteuse Angèle et l'humoriste, comédien, chanteur et imitateur français Michaël Gregorio ont aussi eu l'immense privilège de venir sur le plateau. Au programme donc : des larmes mais aussi des rires et de la bonne humeur.

Comme le précise le communiqué de presse, pour la première fois, Nikos Aliagas est venu surprendre l'un d'eux pour l'embarquer avec lui sur le plateau de l'émission. Autre grande nouveauté, celle d'un tournage surprise en extérieur. Nabilla Benattia, sublime tout de blanc vêtue, a eu l'honneur de découvrir sa surprise au 1er étage de la Tour Eiffel. On peut dire que la production a frappé fort, pour offrir un nouveau numéro d'exception au public.