Anne-Claire Coudray : Émue par "l'énorme" surprise de sa mamie en plein JT

Anne-Claire Coudray connaît plus que bien Locmariaquer, ville de ses grands-parents maternels, où elle passé une partie de son enfance. Ce n'est pas la première fois que Anne-Claire Coudray évoque sa grand-mère. La journaliste de TF1 apprenait lors d'une interview à Non Stop People en janvier dernier que Jeanne ne ratait pas un seul JT de sa petite-fille. "Ma grand-mère m'appelle ! Aujourd'hui si elle me voyait, elle me dirait que la raie de mes cheveux est trop au milieu et que ça ne va pas ! Ma grand-mère est très à cheval sur la coiffure ! Et parfois, j'ai des sms à la sortie du plateau. C'est immédiat ! Ou parfois elle me dit : "Tu étais très bien coiffée, tu étais parfaite ma petite chérie"", confiait-elle.

Côté vie privée, Anne-Claire Coudray est en couple avec l'homme d'affaires Nicolas Vix. En juillet 2015, ils ont accueilli une petite fille prénommée Amalia.