Anne-Claire Coudray inquiète pour un membre de sa famille en Ukraine : la journaliste impatiente de son retour

En 2015, la carrière journalistique d'Anne-Claire Coudray a pris un tournant. À la rentrée de cette année-là, la belle brune de 45 ans a définitivement remplacé Claire Chazal pour la présentation du journal du week-end sur TF1 (du vendredi soir au dimanche soir). Un rôle qui lui tient à coeur et avec lequel elle a obtenu de nombreuses responsabilités, comme une interview avec le président de la République Emmanuel Macron ou encore les commandes de débats opposant les candidats à l'élection présidentielle, avec la complicité de Gilles Bouleau.

Malgré un emploi du temps bien chargé, Anne-Claire Coudray se retrouve parfois à regretter le temps où elle était encore reporter et où son travail l'amenait à voyager pour couvrir divers événements. Avec ce statut, elle aurait notamment pu se rendre en Ukraine où la guerre avec la Russie fait actuellement rage. "Ça me démange souvent de prendre l'avion, surtout que j'ai plein de copains qui sont partis", a-t-elle reconnu dans les pages de Télé Star, pour un entretien paru lundi 4 avril 2022.

En plus de copains, Anne-Claire Coudray a surtout vu partir l'un des membres de sa famille ! Un départ qui ne manque pas de l'inquiéter au vu de la situation très tendue en Ukraine qui a causé les morts de plusieurs journalistes. "Mon beau-frère caméraman est aussi allé en Ukraine (il travaille pour C dans l'air comme la soeur d'Anne-Claire Coudray, Élisa, journaliste, ndlr). Je me suis surprise à avoir franchement hâte qu'il rentre", a-t-elle confié. Et pour elle de se souvenir des dangers qu'elle encourait elle-même plus jeune : "Dire qu'à l'époque quand ma mère me disait de ne pas prendre trop de risques, j'étais agacée par ce genre de réflexion..."

Une période de sa vie qui fait véritablement partie de son passé car, désormais, Anne-Claire Coudray se cantonne aux plateaux télé. "Nous on ne délocalise plus en direct ces dernières années parce que ça coûte très cher. Il faut vraiment qu'il y ait une plus-value", a-t-elle expliqué en parlant de TF1, contrairement à Anne-Sophie Lapix qui a fait le déplacement en Ukraine récemment pour présenter le JT de la chaîne concurrente France 2.

Sa vie de famille plus forte que sa carrière de reporter

Mais qu'on se rassure, Anne-Claire Coudray est très heureuse de se trouver éloigner des bombardements. "Cette frustration là, je l'ai compensée par un autre exercice intellectuel, dont j'avais très envie, qui est le fait d'organiser un journal télévisé, l'ordre des sujets, de faire des choix très forts. Je venais également d'accoucher de ma fille (Amalia, 6 ans, fruit de son amour avec Nicolas Vix) et je n'aurais plus été aussi disponible pour partir en mission. En ce moment, j'envie nos grands reporters sans les envier. Cette guerre en Ukraine est tellement incertaine. Ils ont beaucoup de mal à maîtriser les risques qu'ils prennent", a-t-elle déclaré pour Télé Câble Sat.