Anne-Elisabeth Lemoine en maillot de bain : la présentatrice se dévoile en direct dans "C à Vous"

C'est une farce à laquelle elle tenait. Anne-Elisabeth Lemoine est allée jusqu'au bout et s'est bel et bien montrée en maillot de bain, sur le plateau de C à Vous, ce mardi 19 octobre. La présentatrice de 51 ans s'était mise au défi de venir en maillot, lorsqu'Evelyne Dhéliat, qui était invitée vendredi dernier dans l'émission, a annoncé que les températures seraient extrêmement douces. "On va avoir du 25-30° dans le Sud fin octobre" avait prédit la présentatrice météo. "On sera donc en maillot sur le plateau mardi", a répondu Anne-Elisabeth Lemoine. "Chiche !", lui a alors lancé la miss météo.

Anne-Elisabeth Lemoine a donc bien relevé le défi ! "Est-ce que je suis du genre à pas tenir mes promesses ?", a lancé la jolie blonde à ses chroniqueurs, tout en déboutonnant sa veste, dévoilant ainsi un maillot unique. "Mais j'accepte de me mettre en maillot de bain parce que j'ai un maillot de bain spécial. C'est un maillot de bain Pierre Lescure. Ça résiste à tout, ça va créer une chaîne ce maillot de bain", a-t-elle expliqué, hilare.

Et le président du Festival de Cannes de créer la surprise à son tour, en montrant son haut de maillot, caché sous sa chemise, avec la tête de sa collègue collée dessus. "Pierre a voulu se montrer solidaire ce soir", a affirmé le journaliste Matthieu Belliard. "Tu penses bien !", lui a répondu Pierre Lescure, sur le ton de l'humour. Ce soir, Babeth et son équipe ont reçu Dany Boon et sa compagne Laurence Arné, venus faire la promotion de leur nouveau long-métrage 8 rue de l'Humanité, qui porte sur le confinement.

Le couple a profité de leur visite pour parler de leur vécu durant la pandémie, puisque l'acteur de 55 ans est hypocondriaque ! Dany Boon, papa de 5 enfants a également fait quelques petites confidences sur ses bambins. Une soirée pleine de rires et de bonne humeur.