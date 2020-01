Anne Hathaway : Santiags et chapeau de cow-boy, la jeune maman surprend

C'est une jeune maman en pleine forme qui a fait une apparition remarquée au festival du film de Sundance, dans l'Utah. Le 27 janvier 2020, à Park City, Anne Hathaway a assisté à l'avant-première de son nouveau film The Last Thing He Wanted, un thriller policier dans lequel elle donne la réplique à Ben Affleck et à Willem Dafoe. Une sortie qui survient quelques semaines après qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant.

Son large sourire aux lèvres, l'actrice de 37 ans s'est prêtée à la traditionnelle séance de pose devant les photographes, ravissante dans sa robe imprimée Michael Kors Collection. Un look radicalement différent de celui qu'elle portait lors de sa précédente apparition publique aux Critics Choice Awards. La star avait alors affiché un décolleté XL dans une éclatante robe dorée signée Atelier Versace. Lundi soir, Anne Hathaway a pu compter sur la présence de son époux Adam Shulman, avec qui elle est mariée de 2012.

Quelques heures avant de fouler le tapis rouge, l'actrice de Princesse malgré elle s'était saisie de son compte Instagram pour fêter sa participation au Festival, à grand coup de chapeau de cow-boy et imprimé léopard : "#TheLastThingHeWanted – et ce chapeau – sont à Park City. Merci Sundance !" Aucune date de sortie française n'a encore été annoncée pour ce nouveau film réalisé par Dee Rees.