Anne-Marie de Grèce : Bouleversée depuis la mort de son mari Constantin II, rares confidences sur sa "nouvelle vie"

Le 10 janvier 2023, voilà une date qu'ils n'oublieront pas : à 82 ans, Constantin II, dernier roi de Grèce (de 1964 à 1973) s'est éteint, laissant derrière lui une famille éplorée. Et notamment une épouse, la reine Anne-Marie, qui a passé près de 60 ans à ses côtés. Le couple s'est en effet uni en 1964, alors que la soeur de Margrethe du Danemark n'avait que 18 ans !

Une septuagénaire aujourd'hui veuve qui peine à se remettre de la mort de son mari, même si son fils aîné Pavlos a confié dans une interview exclusive au magazine Point de Vue qu'elle allait de mieux en mieux. "Elle va bien, même s'il lui faut commencer une nouvelle vie sans celui avec qui elle a tout partagé pendant soixante ans", a-t-il notamment rassuré, avant d'expliquer que leur famille "fait bloc" autour de la souveraine. Si Sofia d'Espagne et la princesse Irene, les deux soeurs de Constantin, ainsi que Margrethe et Benedikte du Danemark, celles d'Anne-Marie, sont toujours là pour elle, ses enfants sont également très présents.

"Il y a toujours l'un de nous autour d'elle. Mes deux soeurs Theodora et Alexia se sont débrouillées pour rester avec elle quelque temps. Mon frère Nicolas vit ici, mon autre frère Philippos et moi-même faisons des allers-retour", a-t-il détaillé. Il faut dire qu'en effet, à part le prince Nicolas (ou Nikolaos), le troisième enfant de la fratrie (53 ans) et sa femme Tatiana, tout le monde vit à l'étranger !

Une nouvelle responsabilité, son rôle de diadoque

L'aînée, Alexia (57 ans), réside en effet à Lanzarote, en Espagne, en compagnie de son mari Carlos et de ses quatre enfants (Arrietta, 21 ans, Ana Maria, 19 ans, Carlos, 17 ans et Amelia, 15 ans). Philippos (36 ans) vit et travaille à New York avec sa femme Nina Flohr, qu'il a épousée fin 2020.

La princesse Théodora (39 ans), vit également aux Etats-Unis, en Californie, où elle a déjà tourné dans différents films et séries. Quant à Pavlos, c'est également outre Atlantique qu'il vit avec sa femme Marie-Chantal et ses cinq enfants (Maria Olympia, 26 ans, Constantin, 24 ans, Achiléas Andreas, 22 ans, Odysséas, 18 ans et Aristidis, 14 ans). Mais cela pourrait bien évoluer dans les mois à venir.

Précisant que cette nouvelle responsabilité de "diadoque" (prétendant au trône) ne va pas "changer grand-chose" dans sa vie et que son rôle restera de garder la famille unie, il explique également qu'il va retrouver un lien plus proche avec le pays qui l'a vu naître mais dont il a longtemps été exilé : "Cela fait un moment que nous cherchons à acquérir une maison en Grèce et depuis la mort de mon père, pas mal de rumeurs ont couru. Ce sera peut-être à Athènes, cela dépendra de ce que nous trouverons". Il faut dire que leurs enfants, qui ont entre 26 et 14 ans, sont en pleines études à l'étranger et sont concentrés sur bien autre chose !