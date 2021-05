Anne Parillaud et Jacques Weber réunis pour lancer le Festival Reims Polar

La culture française reprend peu à peu ses droits. Après des mois de clôture, les cinémas ont rouvert leurs portes, les spectateurs ont retrouvé le confort des sièges rouges et des écrans larges et ont pu découvrir, enfin, quelques nouveautés dont le très attendu Mandibules de Quentin Dupieux. Pour les grands évènements, en revanche, il faudra encore se montrer un peu patient. Le Festival de Cannes n'aura pas lieu en mai mais en juillet et le Festival du film policier de Reims prendra place en ligne.

Ce n'est qu'une affaire de semaines, peut-être de mois. Au printemps 2022, la ville de Reims le promet : elle se revêtira de son plus beau tapis rouge pour accueillir comédiennes et comédiens. En 2021, la 38e édition du Reims Polar se fera à distance, en numérique, du 26 au 30 mai. Le jury de l'évènement, heureusement, a pu se retrouver, en chair et en os, en tout petit comité, au Public Système Cinéma de Paris, dans le deuxième arrondissement de notre capitale.

Qui sont les membres du jury du Reims Polar 2021 ?

C'est ainsi que Jacques Weber, le prestigieux président de cette année, a été rejoint par Pascale Arbillot, Lucas Belvaux, par Dali Benssalah - figure du prochain James Bond No Time to Die -, Laurent Chalumeau, Négar Djavadi, Jean-Paul Salomé et Anne Parillaud, éternelle Nikita. Arnaud Robinet, le maire de la ville de Reims, avait même fait le déplacement pour célébrer, lui aussi, les films policiers, les polars, les thrillers et le suspense. Alors, qui repartira avec une récompense en main ? Tous les films présentés en compétition sont éligibles au Prix du public soutenu par OCS. Vous pouvez donc voter pour votre petit préféré sur le site internet officiel du festival. Que le spectacle commence !