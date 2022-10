Anne Parillaud sensuelle : elle laisse transparaître ses sous-vêtements délicats à Rome

Le Festival du film international de Rome a ouvert ses portes ce 13 octobre 2022 avec la projection du film Le Colibri de Francesca Archibugi, adaptation du roman du même nom de Sandro Veronesi. Une séance exceptionnelle présentée en présence de la superbe équipe du long métrage : la réalisatrice Francesca Archibugi ainsi que ses acteurs, Pierfrancesco Favino, Bérénice Bejo, Kasia Smutniak, le grand Nanni Moretti. Sur le tapis rouge en tant que précieuse convive, Anne Parillaud a fait également une sublime apparition.

Sirène du red carpet à chacun de ses passages, Anne Parillaud (62 ans) a fait une nouvelle fois sensation sous les projecteurs. Celle qu'on a vu briller à Cannes comme à Venise cette année était à Rome vêtue d'une robe noire en crochet laissant transparaître d'élégants sous-vêtements. L'autrice du puissant livre Les Abusés sait comment mettre en valeur sa silhouette impeccable et joue régulièrement et avec style sur les effets de transparence.

Non loin d'elle et tout aussi sublime, Bérénice Bejo a préféré le pantalon legging indigo irisé accompagné d'une veste en velours. La compagne du réalisateur Michel Hazanavicius avait opté pour un look plus décontracté lors du photocall, cheveux détachés, tailleur confortable noir au liseré corail et mocassin. Un événement partagé également par Marjane Satrapi, autrice de Persépolis, présidente du jury de la section "cinéma progressif", avec ses acolytes Pietro Marcello, Juho Kuosmanen et Louis Garrel. Ce dernier vient de dévoiler avec succès sa nouvelle réalisation, L'Innocent.

Le Colibri nous entraîne dans le début des années 70 en Italie. C'est au bord de la mer que Marco Carrera rencontre pour la première fois Luisa Lattes, une belle fille un peu particulière. C'est un amour qui ne sera jamais consommé mais qui ne s'éteindra jamais. La vie conjugale de Marco se déroulera à Rome, avec Marina et leur fille Adèle. En proie à un destin sinistre e qui le soumet à de terribles épreuves, Marco se retrouve à Florence. Prêt à le protéger des pires coups du destin, Daniele Carradori, psychanalyste de Marina, apprend à Marco à faire face aux changements les plus inattendus de la vie.