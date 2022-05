Cannes 2022 : Anne Parillaud sirène sensuelle à 62 ans face à Frédérique Bel et ses jambes interminables

Cannes, premier jour. Ce 17 mai 2022, la 75e édition du Festival s'est ouverte avec la présentation du film Coupez ! de Serge Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Romain Duris. Sur le tapis rouge de la montée des marches, les stars se sont succédées après le passage de la sublime maîtresse de cérémonie Virginie Efira : l'incontournable Eva Longoria a fait le show ou encore Iris Mittenaere était époustouflante. D'autres habituées du red carpet cannois on fait sensation : Anne Parillaud et Frédérique Bel.

À 62 ans, Anne Parillaud a choisi une robe qui lui donne une allure de sirène étincelante, relevant ses cheveux longs dans un chignon savamment ébouriffé pour faire son entrée à Cannes, arborant des bijoux de la maison Messika. Si l'inoubliable héroïne de Nikita est au festival, c'est parce qu'elle fait partie du jury de la meilleure création sonore - le président est le réalisateur des Choristes Christophe Barratier - dans le cadre de la sélection Un certain regard. Cette section parallèle à la compétition à pour but de mettre en perspective un cinéma original et audacieux, récompensant des cinéastes encore inconnus ou peu connus.

Habituée du tapis rouge cannois, Frédérique Bel aime porter des tenues époustouflantes pour l'occasion. Sa robe courte laissant voir ses jambes sublimes, le tout accompagné d'un traîne flamboyante composée de plumes délicates. L'actrice de 47 ans est renversante avec sa tenue bleu ciel, ainsi que ses bijoux Helena Joy. A l'affiche de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?, troisième volet de la saga humoristique françaises, elle sera de retour au cinéma dans la comédie L'Homme parfait avec Pierre-François Martin-Laval, Didier Bourdon et Valérie Karsenti.

L'ouverture du Festival de Cannes a été marquée le discours de Virginie Efira qui a repris du Johnny Hallyday et le discours surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette quinzaine s'achève le samedi 28 mai avec la délivrance de la Palme d'or par le président Vincent Lindon et son jury.