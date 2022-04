Anne Roumanoff complice avec Pascal Légitimus pour un déjeuner avec le gratin politique

Le Chinese Business Club, fondé il y a déjà dix ans par Harold Parisot pour faire se rencontrer des dirigeants de sociétés de tous secteurs confondus, de start-up, de grandes fortunes mais aussi des représentants politiques de France et de Chine, s'est de nouveau réuni le 21 avril, à Paris.

Rendez-vous était donné au sein du chic Hôtel du Collectionneur dans le 8e arrondissement de la capitale, pour un fastueux déjeuner donné en l'honneur de Frédéric Arnault, Directeur Général de Tag Heuer (LVMH). Et, une fois encore, il y avait du beau monde. La vie politique française était notamment représentée par d'ex-ministres de droite comme de gauche à l'instar de Ségolène Royal, Michèle Alliot-Marie ou Renaud Donnedieu de Vabres ainsi que par des élus locaux comme la maire du 8e et grande habituée des évènements mondains Jeanne d'Hauteserre ou le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. On a aussi pu voir le clivant ambassadeur chinois en France, Shaye Lu, qui avait montré une froideur extrême sur le plateau de Télématin alors interrogé sur la disparition temporaire de la tenniswoman Peng Shuai...

La liste des convives faisait aussi la part belle aux personnalités médiatiques comme l'humoriste et ex-animatrice radio Anne Roumanoff, placée à table au côté du comédien Pascal Légitimus avec lequel elle semblait complice. Citons aussi la présence du journaliste sportif Nelson Monfort, du publicitaire le plus célèbre de France Jacques Séguéla, le médiatique docteur Frédéric Saldmann ou encore le journaliste et présentateur de CNews Julien Pasquet...

Le monde de l'entreprise était de son côté représenté par Laurent Tapie - qui a sans doute découvert comme le grand public la première photo de Laurent Lafitte incarnant son père Bernard pour Netflix -, Frédéric Mazzella (patron de BlaBlaCar), Emmanuel Sauvage (Evok Hotel), Florent Daversin (VO2 Group), Guillaume Sarkozy...

"Le Chinese Business Club est le Carnet d'adresses " clé en main " et le Réseau d'investisseurs à disposition des entrepreneurs (focus French Tech Next40 et Next120), des start-up (focus pre-seed et seed), des TPE, PME et ETI pour rayonner en France et à l'international", précise le site de l'organisation.