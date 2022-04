Laurent Lafitte bluffant en Bernard Tapie : Première image de la série signée d'un célèbre fils de !

Une vie romanesque

Le réalisateur, justement, expliquait à la même époque d'où venait ce projet, qu'il voyait comme un hommage à l'ancien propriétaire du club de foot marseillais. "La série est née dans la loge de ce film que je tournais avec Laurent [16 ou presque, ndlr]. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment", s'était-il souvenu dans Première. "Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble", avait-il raconté, fasciné par l'homme et son histoire incroyable.

En effet, s'il y a bien une personnalité en France dont la vie mérite une série, c'est Bernard Tapie : avec ses 1000 vies, l'homme d'affaires parti de rien a toujours impressionné par sa gouaille et son sens des affaires. Engagé en politique, propriétaire de l'OM pendant plusieurs années, PDG de différentes entreprises, il avait également eu plusieurs fois affaire à la justice. Bref, une vie romanesque comme on en fait peu !