Anne Roumanoff proche d'un célèbre journaliste : ce passé commun dont ils parlent peu

Anne Roumanoff fait partie des invités du second numéro de la nouvelle émission 100 % logique : la réponse est sous vos yeux, présentée par Cyril Féraud et diffusée ce samedi 1er octobre sur France 2.

Dimanche 25 septembre dernier, Anne Roumanoff soufflait ses 57 bougies. Elle a déjà derrière elle, une carrière riche de plus de trente ans. Et l'humoriste ne compte pas s'arrêter là car elle est actuellement en tournée pour son nouveau spectacle Tout va presque bien.

Dans la même promo à Sciences-Po

Mais avant d'avoir l'immense carrière qu'on lui connaît, Anne Roumanoff a suivi un parcours atypique. Dans les années 1980, elle a suivi des études à Sciences-Po. Elle en est sortie diplômée en 1986 en section "politique, économique et sociale". La jeune femme figurait dans la même promotion que... David Pujadas ! L'ex-présentateur star du JT de France 2, qui officie actuellement sur LCI, a été diplômé de Sciences-Po la même année. Pourtant, Anne Roumanoff et David Pujadas auraient pu être consoeur et confrère si l'on en croit les propos de la première dans Le Mensuel en 2014 : "J'avais l'idée de devenir journaliste, car j'adore poser des questions aux gens, connaître les petits détails de leur vie. La politique est plus récente dans ma carrière." En parlant de politique, un homme politique connu du grand public figurait également dans la promotion d'Anne Roumanoff et David Pujadas, il s'agit de Jean-François Copé, ancien ministre de Jacques Chirac.

Le rouge, couleur porte-bonheur d'Anne Roumanoff

Outre son brillant parcours dans les études supérieures, un autre élément a permis à Anne Roumanoff de faire une belle carrière, c'est le rouge. Une couleur qu'elle a souvent portée à travers sa coiffure, son rouge à lèvres et aussi ses vêtements. La mère d'Alice Vaillant (27 ans) s'en était expliquée dans le documentaire Roumanoff telle quelle diffusé en mai 2011 sur France 2 : "Pour ma première télé, à la Classe de Fabrice, en 1987, j'avais acheté un haut rouge et blanc. Après, j'avais peur que le succès s'arrête si je changeais de couleur ! Et puis, c'est devenu une habitude, comme un code couleur... Mais dans mon appartement, la déco est plutôt orange."