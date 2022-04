Anne Sinclair radieuse auprès de Robert Badinter pour une pièce poignante

Rendez-vous était pris le 3 avril au théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement, pour assister à la représentation de Cellule 107, une adaptation du livre de Robert Badinter. Une rencontre avec l'ancien ministre de la Justice était d'ailleurs prévue à la fin.

Les spectateurs ont donc pu applaudir la représentation de cette pièce dont la mise en scène est signée de Denis Podalydès et de Bernard Murat avec des lumières de Stéphanie Daniel. Sur scène, il fallait notamment retrouver Denis Podalydès qui a un donc une double casquette ainsi que Benjamin Lavernhe, Bernard Murat, Maïka Loukairim, Aksel Carrez, Michäel Pelissier et Nicolas Verdier. La troupe a été chaudement félicitée par un public composé de nombreuses personnalités comme l'ancienne journaliste star du petit écran, Anne Sinclair. Mais elle n'était pas la seule tête connue du photocall puisqu'on a aussi pu voir passer Pascale Arbillot (que l'on retrouve actuellement dans la série Drôle sur Netflix), l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, Denis Olivennes ou encore Karine Tuil et son mari Ariel Toledano, Jean-Marc Dumontet, Laurent Fabius...

L'histoire de la pièce : "Prison de Fresnes, Cellule 107. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 1945, Pierre Laval ancien chef du gouvernement de Vichy, condamné à mort par la Haute Cour de Justice, en attente d'exécution, reçoit la visite de René Bousquet, ancien chef de la police de Vichy, d'avril 1942 à janvier 1944. Nul ne sait ce qui s'est dit au cours de cet ultime entretien. Pierre Laval, après une tentative d'empoisonnement, a été fusillé au matin du 15 octobre 1945. René Bousquet a été acquitté par la Cour de Justice en juin 1948. Robert Badinter a imaginé l'ultime dialogue dans la cellule des condamnés à mort entre ces deux hommes, qui collaborèrent chacun à leur niveau avec les dirigeants nazis, mais dont le destin judiciaire fut si différent."