Anne-Sophie (Koh-Lanta) : Son mari footballeur sous protection policière, sale affaire à Saint-Etienne

C'était en 2017. Anthony Mounier avait été prêté à l'ASSE (Association Sportive de Saint-Etienne) par son club, Bologne, pour six mois avec option d'achat. Un transfert qui n'a finalement pas duré. En effet, le charmant brun aujourd'hui âgé de 34 ans n'a disputé aucun match sous le maillot vert ! Il n'a effectué qu'une seule journée d'entraînement avant de finalement quitter la ville pour retourner en Italie. Fait extrêmement rare dans le football professionnel ! Mais alors, que s'est-il passé ?

Rappelons dans un premier temps que l'amoureux d'Anne-Sophie a été formé à l'Olympique lyonnais, rival historique de Saint-Etienne. Premier point noir, pas forcément rédhibitoire. Sauf que les supporters stéphanois n'ont rien oublié du jour où Anthony Mounier avait marqué un but face à l'ASSE sous les couleurs de Nice en 2012. "On les ba*se les verts, on les ba*se !", avait-il lâché. Enfin, trois ans plus tard, en interview, le footballeur avait tenu des propos durs envers le club. Des faits qui le rendent finamement indésirable.

Les supporters de l'ASSE avaient manifesté une hostilité viscérale à l'encontre de la nouvelle recrue. En plus de l'accueil glacial de certains coéquipiers, le footballeur avait dû faire face à des banderoles déroulées devant le centre d'entraînement avec l'inscription "Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes". Des chants insultants et autres menaces ont également joué dans la balance. Et alors qu'il avait demandé à échanger avec les supporters dans un but d'apaisement, il avait été confronté à un refus.

Après les menaces, direction la Grèce !

Enfin, Anthony Mounier a été victime de lourdes menaces, notamment de mort, et placé sous la protection de la gendarmerie durant plusieurs jours. "Un mec a dit au président qu'il était marié, avec enfants, mais que ça ne lui poserait pas de souci, s'il me croisait, de me démonter et qu'il était prêt à faire cinq ou six mois de prison, pas de problème !", avait-il déclaré à L'Equipe. Des conditions peu favorables pour une suite sur place. C'est alors que ce transfert a finalement été annulé et qu'Anthony Mounier a plié bagage.

Aujourd'hui, c'est sous le soleil de Grèce qu'il évolue - au GS Kallithéa - pendant que la belle Anne-Sophie vit son aventure aux Philippines ! Sur place, la jolie blonde n'a rien dit du métier de son compagnon, évitant ainsi d'être "victime de préjugés".

