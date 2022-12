Anne-Sophie Lapix déchaînée : la journaliste se lâche comme jamais à la fin de son JT (Vidéo) !

Bien souvent, les journaux télévisés et leurs présentateurs sont associés au sérieux et à la sobriété mais parfois, les stars du petit écran font des exceptions. Ce n'est pas la première qu'Anne-Sophie Lapix se déhanche sur le plateau de France 2 mais elle n'est pas la seule à s'autoriser à lâcher du lest de temps en temps. Jean-Pierre Pernaut était le roi en la matière. La star regrettée du 13 heures de TF1, emportée par un cancer le 2 mars dernier, était le roi des coups de gueule. Un autre genre qui faisait néanmoins bien rire son public.

Mais autant dire que celle qui restera à tout jamais la number one en la matière, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Si elle n'anime pas de JT à proprement parler, l'animatrice est aux commandes de C à Vous, un programme sérieux de France 5 au cours duquel tous les sujets sont abordés, du plus sérieux au plus légers. Si tout se passe bien en règle générale, la femme de Philippe Coelho n'est jamais à l'abri d'une belle bourde ou d'une action rocambolesque. Des aléas du direct qui en font aussi (et heureusement) le charme !