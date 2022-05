Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay, inconsolable, lui rend hommage lors d'un jour spécial

Le 2 mars 2022, il y a presque deux mois jour pour jour, Jean-Pierre Pernaut est mort. Le célèbre journaliste de TF1 qui souffrait d'un cancer du poumon est décédé des suites de complications cardiaques. Il avait 71 ans. Avec le temps qui commence à passer, les hommages se font plus rares mais il y en a une qui n'oublie pas, c'est sa veuve Nathalie Marquay.

En effet, l'ancienne Miss France qui avait justement rencontré Jean-Pierre Pernaut en 2001 lors de l'élection d'une nouvelle reine de beauté, écrit régulièrement de petits messages sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Ce fut encore le cas lundi 2 mai.

Pour les deux mois de la disparition du présentateur, Nathalie Marquay a reçu de douces attentions de la part de sa communauté, dont des portraits dessinés de leur couple. Des images qu'elle a souhaité repartager et qui ont eu un goût doux et amer. "Merci pour ce magnifique portrait. Deux mois aujourd'hui, tu me manques tellement", a-t-elle commenté en story Instagram. Nathalie Marquay a ajouté la musique d'Edith Piaf, Mon Dieu, en fond et dont les paroles collent tout à fait à son grand chagrin : "Mon Dieu, laissez-le moi encore un peu, mon amoureux..."

La jolie brune n'est pas la seule à subir le manque de Jean-Pierre Pernaut. Ce sont également ses enfants, Lou et Tom qui ont du mal à vivre cette période. D'autant plus que de gros changements s'enchaînent dans leur vie. Récemment, la jeune femme s'est saisie de son compte TikTok pour annoncer que toute la famille allait quitter leur maison située à Louveciennes, dans les Yvelines. "On va déménager de là où on a toujours vécu et le seul endroit que j'ai connu depuis ma naissance. Plein de souvenirs... compliqués", a-t-elle regretté. Lou Pernaut avait toutefois déjà quitté le foyer familial depuis le mois de février pour s'installer à Paris.

Rappelons que Jean-Pierre Pernaut a également laissé derrière lui ses deux premiers enfants, Olivier et Julia, nés de son premier mariage avec Dominique Bonnet.