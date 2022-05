"Plein de souvenirs compliqués" : Gros changement pour la famille de Jean-Pierre Pernaut, sa fille bouleversée

Le présentateur historique du JT de 13h, touché par un cancer des poumons, avait en effet succombé à plusieurs AVC après une longue bataille contre la maladie. Une épreuve très difficile pour ses jeunes enfants et sa femme, qui avaient fait front lors des obsèques (avec Julia et Olivier également, les deux aînés nés d'un premier mariage) et qui tentent désormais de se reconstruire, sans doute en laissant derrière eux les nombreux souvenirs de leur maison.

Un nouveau départ qui leur fera sans doute du bien, surtout à la jeune fille qui confiait récemment qu'elle avait encore du mal à se remettre du décès de son père, malgré une bonne humeur toute relative sur ses réseaux sociaux. Régulièrement taclée par les internautes pour son sourire, elle révélait en effet qu'il ne s'agissait que d'une façade.

"Ce genre de commentaires, vraiment, je cautionne pas... C'est pas parce que je montre pas que je vais mal que je vais pas mal, c'est pas parce que je montre que je souris que je suis pas triste..." avait-elle déclaré, au bord des larmes. "En fait, tu veux quoi ? Si tu veux me voir chialer toute la journée, ne t'abonne pas, je ne veux pas une communauté comme toi, je veux une communauté good vibes".

Un message fort, conclu sur une note extrêmement émouvante : "Quand on perd quelqu'un, on ne peut pas pleurer non stop, alors on essaye de prendre sur soi, de faire comme si tout va bien (...) mais non je vais pas bien. Pour te dire la vérité, j'ai même passé ma journée à pleurer parce qu'aujourd'hui, ça devait être la journée anniversaire de mon père". Jean-Pierre Pernaut aurait en effet eu 72 ans le 8 avril dernier.