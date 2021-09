Annie Cordy : Sa nièce fait une révélation sur son enterrement

Ce fut un moment plein de tristesse, mais également d'amour pour cette artiste à la carrière exceptionnelle. Annie Cordy s'en est allée le 4 septembre 2020, il y a presque un an, et ses obsèques ont été l'occasion pour ses fans, comme pour ses proches et de nombreuses célébrités de rendre un dernier hommage vibrant à la chanteuse et actrice belge, partie à l'âge de 92 ans. L'interprète de La Bonne du curé était aux côtés de sa nièce lorsqu'elle a eu une malaise cardiaque et, aujourd'hui, cette même nièce s'est confiée dans les pages du dernier France Dimanche.

Très proche d'Annie Cordy, Michèle Lebon continue d'habiter dans la maison de sa tante, à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. "Je sens sa présence et ça m'apaise", assure-t-elle. Mariée de son vivant avec François-Henri Bruneau, son agent de l'époque, la chanteuse belge n'a finalement pas été enterrée aux côtés de l'homme de sa vie, comme l'indiquent nos confrères. Une information que confirme sa nièce. Selon elle, l'actrice belge est enterrée "dans le caveau Cooreman, au cimetière de Cannes-La-Bocca, avec ses parents et sa soeur, c'est ce qu'elle voulait. Ce qui n'était pas étonnant, car nous étions une famille unie".

Elle s'inquiétait plus de ce que j'allais devenir que de sa propre disparition

Décédée à 92 ans, Annie Cordy a vécu une belle et longue vie, sans paraître trop angoissée par sa propre situation, mais plus par celle de ses proches. "Elle s'inquiétait plus de ce que j'allais devenir que de sa propre disparition. À la fin, lorsqu'elle perdait des amis chers, elle n'allait pas à leurs obsèques. C'était trop dur pour elle", indique Michèle Lebon.

Alors que l'on célébrera demain les un an de la disparition de cette grande fan du PSG, les fans n'ont pas oublié la carrière et le talent d'Annie Cordy et ils continueront à lui rendre hommage.

France Dimanche, édition du 3 septembre 2021