Mort d'Annie Cordy : cet hommage improbable à la chanteuse en Belgique...

Désormais, nos amis belges pourront prévenir leurs interlocuteurs au téléphone qu'ils sont en retard car ils sont coincés dans les bouchons... sous le tunnel Annie Cordy ! Improbable mais vrai, la regrettée star va donner son nom au plus long tunnel de Belgique. Une décision prise après un vote populaire.

Ce tunnel, à Bruxelles, va être rebaptisé du nom de la chanteuse et actrice Annie Cordy, morte en septembre dernier à 92 ans, a annoncé lundi 8 mars 2021 la Région bruxelloise, à l'issue d'un vote sur internet. La défunte interprète des tubes comme Tata Yoyo et La bonne du curé l'a largement emporté devant 14 autres personnalités féminines, comme la résistante Andrée De Jongh, la romancière née à Bruxelles Marguerite Yourcenar, la juriste et féministe belge Marie Popelin et d'autres figures comme Marie Curie, Rosa Parks ou Simone Veil précise l'AFP.

"C'est Annie Cordy qui se démarque clairement parmi les 15 candidates avec plus de 22% des votes", a souligné dans un communiqué Bruxelles Mobilité, à l'issue de ce scrutin. Parmi les rues de la capitale belge qui portent le nom d'une personne, à peine 6,1% portent le nom d'une femme et 93,9% celui d'un homme, rappelle le service public bruxellois. Ce tunnel, connu pour ses bouchons, était jusqu'à présent nommé "tunnel Léopold II", du nom de l'ex-roi, figure décriée du passé colonial de la Belgique.

Annie Cordy, qui a été enterrée à Cannes, avait déjà eu droit de son vivant à de beaux hommages en son pays notamment une fresque géante représentant son portrait. Un parc portait aussi déjà son nom ! La Belgique avait également fait de la star, de son vrai nom Léonia Juliana Cooreman, une baronne en 2005. "La passion fait la force", avait-elle choisi comme devise.