Anny Duperey : Cet acteur beaucoup plus jeune qu'elle avec lequel elle a été en couple

Anny Duperey, qui a récemment fêté ses 75 ans, est à retrouver ce dimanche sur TMC, dans le film romantique De l'autre côté du lit aux côtés de Dany Boon et Sophie Marceau. Un film sorti en 2009, qui était venu étoffer encore un peu plus sa carrière, déjà très exhaustive entre ses quarantaines de films, ainsi que ses nombreux livres et pièces de théâtre.

Cette carrière, elle a dû la gérer en parallèle de sa vie amoureuse. Dans les années 90, son couple avec Cris Campion - qui s'était fait connaître du grand public au milieu des années 80 grâce à sa performance dans le film Pirates de Roman Polanski (une prestation qui lui avait valu une nomination au César du Meilleur espoir masculin en 1987) - avait suscité de nombreuses réactions. Notamment en raison de leur écart d'âge.

19 ans d'écart

Rencontrés sur le tournage du téléfilm Charlemagne, le prince à cheval, en 1993, ils ont partagé leur vie ensemble pendant douze ans, alors qu'elle était âgée de 19 ans de plus que lui. À l'annonce de leur séparation, l'actrice avait assuré que cette différence n'était pas du tout à l'origine ou la cause principale de cette décision. "Je crains qu'il n'ait pas retiré de cette rela­tion la même force que celle qu'elle m'a appor­tée" avait-elle expliqué auprès de Gala pour justifier cette rupture.

Avant cela, elle était en couple avec Bernard Giraudeau, avec qui elle a partagé sa vie pendant dix-huit ans et donné naissance à ses deux enfants : Gaël en 1982 et Sara en 1985. Mais sa relation avec l'acteur avait ses limites. Elle était "à mi-chemin entre une rencontre amoureuse et une complicité de comédiens" d'après la romancière, qui se considère de manière générale comme quelqu'un "d'imperméable à la passion" et d'une amoureuse "pas enflammée"..

Le couple n'a donc pas duré, au grand désarroi de ses proches. "Personne n'a voulu que je me sépare de Bernard. Quand ça arrive, les gens le prennent mal, on fait semblant de ne pas entendre. (...) Tout le monde a fait semblant que non, je n'avais pas quitté Bernard. Je comprends parce qu'on était un couple assez exemplaire" avait-elle expliqué dans l'émission Chez Jordan. Il semblerait que depuis, la native de Rouen soit bel et bien célibataire.