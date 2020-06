Anouchka Delon, "wonder maman" : photo de bébé dans ses bras

Dans la nuit du 14 au 15 février 2020, Anouchka Delon devenait maman pour la première fois, comme nous le révélions. À 29 ans, la comédienne accouchait d'un petit garçon à Genève, en Suisse. "On se dit qu'on a plutôt une chance d'avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c'est un peu un moment suspendu, hors du temps. (...) On était censé bosser, mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c'est du temps que tu n'auras pas à rattraper plus tard, c'est vraiment du temps passé avec son enfant", confiait Anouchka Delon à propos de son confinement à la radio suisse OneFM, dans l'émission We Are One, en avril dernier.

Depuis la naissance du petit bout, Anouchka Delon a partagé plusieurs images de son tout jeune fils, notamment au détour d'une balade pré-confinement. La comédienne a également indiqué avoir repris une activité sportive, histoire de se maintenir en forme depuis l'arrivée de bébé.