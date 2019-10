Anthony Colette : Il a essuyé les insultes avant Danse avec les stars

Avant de tomber amoureux de la danse, Anthony Colette se dédiait à une toute autre passion sportive : les sports de combat. Et pour cause... Harcelé au collège pour ses problèmes de peau, considéré comme l'intello de service, il ne sort plus pendant les récréations. "Je me lève chaque matin avec la boule au ventre et chaque soir je rentre en pleurs", confie-t-il à Paris Match. Le voyant apeuré, son père l'inscrit à la boxe. Il retrouve confiance en lui, tient tête à ses "bourreaux" et "gagne en popularité". "L'année suivante, je deviens même pote avec ceux qui naguère me raillaient." Sa passion pour le combat ne s'est nullement éteinte et il s'inscrit au krav-maga à 14 ans.

Mais c'est une camarade de classe qui l'entraîne malgré lui à un cours de rock 'n'roll, "un univers inconnu" se souvient-il, mais qui ne lui "déplaît pas du tout". Faveur du calendrier ou alignement des étoiles, il tombe sur l'émission Danse avec les stars à la télé. Et là, c'est le déclic : "Je commence par le b.a.-ba. Je m'entête, je progresse. Ma persévérance paie."

Ce changement de cap ne convient pourtant pas à tout le monde. Il se souvient des insultes et des moqueries : "On me traite de pédé, on me dit que la danse est réservée aux filles, que je suis trop vieux pour me lancer." Mais il s'accroche et touche son rêve, enfin, en 2017.

DALS l'accueille sur son parquet pour accompagner Joy Esther. L'année suivante, il forme un duo avec Iris Mittenaere, qu'il emmène en finale. Cette année, c'est aux côtés de l'actrice Elsa Esnoult qu'il concourt.

Durant la saison 9, Anthony et Iris sont tombés amoureux. Le danseur confiait récemment à Ici Paris, le mercredi 25 septembre, que leur idylle venait de s'achever. " Ça n'a pas duré car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps ", disait alors le danseur. Cela n'a pas empêché les deux ex-tourtereaux de se retrouver dans la saison 10 de DALS pour une émission spéciale.

