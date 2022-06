Anthony Matéo fiancé : plage, coucher de soleil... Demande en mariage paradisiaque à Romane

On l'a longtemps vu galérer en amour. Anthony Matéo en a visiblement terminé avec le célibat. Et ce, définitivement ! Ce mercredi 15 juin, le candidat de télé-réalité a publié un cliché de lui et de sa chérie Romane, rencontrée dans 10 couples parfaits. Tous deux présents dans La Villa des coeurs brisés, actuellement en cours de diffusion, les tourtereaux ont tenté de se rabibocher et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fonctionné !

En petits cachotiers, les deux avaient, après le tournage, gardé le secret d'une merveilleuse nouvelle. Celle de leur futur mariage. Dans l'épisode de ce 15 juin, Anthony a demandé la main de Romane, un moment hors du temps qu'il a confirmé par un post sur Instagram : "ELLE A DIT OUI, a-t-il écrit en légende d'une photo d'eux sur leur 31 et en plein bisou langoureux. Pour la vie et encore plus. Je t'aime future madame Matéo." En même temps, difficile de dire non dans un tel cadre de rêve !