Antoine Griezmann a trouvé son successeur : Amaro (3 ans) montre déjà de sacrées qualités ballon au pied !

Antoine Griezmann est un homme heureux et malgré la récente défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du monde, il a très vite retrouvé le sourire en rentrant à Madrid. Installé en Espagne depuis qu'il est adolescent, le footballeur de 31 ans a fait de l'Espagne sa terre d'accueil et on l'imagine mal rentrer en France à la fin de sa carrière. Après des débuts au Pays basque, où il a pu rencontrer Erika Choperena, la femme de sa vie et mère de ses trois enfants, le natif de Mâcon (Saône-et-Loire), a poursuivi sa carrière du côté de l'Atletico Madrid. Malgré une parenthèse de deux ans pas très joyeuse à Barcelone, il est revenu dans la capitale espagnole et tout se passe à merveille.

Pour se changer les idées au retour du Qatar, Antoine Griezmann a décidé de changer complètement de couleur de cheveux, optant pour un rose électrique, qui a fait débat sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il semblait plutôt fier de son choix, expliquant que les filles de sa famille, à savoir sa femme, Alba et Mia, avaient opté pour cette couleur. Son fils Amaro et lui préférant le bleu. Un petit garçon dont il semble d'ailleurs très proche et qui, comme son papa, est complètement dingue de football. Erika a déjà montré l'intérieur de sa chambre et on a rapidement pu se rendre compte que le ballon rond occupait une place importante dans sa vie.

Amaro, futur buteur des Bleus ?

Amaro prend évidemment exemple sur son père, qui doit certainement être son joueur préféré et en ce 9 février, Antoine Griezmann vient de publier une adorable vidéo sur son compte Instagram. Sur le court extrait, on peut voir le petit blondinet, ballon aux pieds, en train de jouer dans la maison, tirant entre les barreaux d'une chaise comme s'il marquait un but. Il est alors 8h20 du matin, comme on peut le voir et Amaro est déjà en grande forme. "Golazo !", lance-t-il (un terme très utilisé en Espagne lorsqu'un joueur marque un but exceptionnel) après avoir réussi à faire passer le ballon au milieu de la chaise. Une petite scène qui a visiblement bien fait rire son père, qui ajoute quelques emojis surpris et amusés (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Un joli moment, qui montre qu'Amaro est déjà très doué avec un ballon et qu'Antoine Griezmann tient peut-être son futur successeur chez les Bleus !