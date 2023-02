Antoine Griezmann : Cheveux longs, tresses et look skateuse, sa fille Mia a bien grandi !

Dur de trouver son style lorsqu'on est encore tout jeune, mais visiblement pas pour la petite Mia, qui arbore fièrement une belle tenue de skateuse depuis plusieurs semaines maintenant. La fille d'Antoine Griezmann, âgée de 6 ans, n'est pas tombée dans le football, comme son petit frère Amaro, qui semble déjà suivre les traces de son illustre papa. Il faut dire qu'avec une famille qui baigne dans le monde du sport, les enfants du footballeur de 31 ans avaient de bonnes chances d'être attirés à leur tour par cet univers.

Installé à Madrid depuis plusieurs années, Antoine Griezmann est devenu un véritable espagnol avec le temps. Après des débuts dans le Pays basque, où il a rencontré Erika Choperena, il a débarqué dans la capitale, où il a très vite été adopté par les supporters de l'Atletico, son club de coeur. Le natif de Mâcon mène la belle vie avec sa femme et leurs trois enfants, Mia, Amaro (3 ans) et la petite dernière, Alba (1 an), tous nés le 8 avril. Revenu forcément déçu de la Coupe du monde et de la frustrante défaite en finale, le sportif a pu se consoler auprès des siens, lui qui est très famille.

Un look qui rend "folle" Erika !

Erika n'hésite d'ailleurs pas à mettre en avant le nouveau look très cool de Mia sur son compte Instagram. Suivie par près de 340 000 abonnés, la femme d'Antoine Griezmann vient de publier ce 9 février un nouveau cliché de sa petite fille et on peut voir qu'elle ne fait pas les choses à moitié. Cheveux longs et blonds et tresses qui descendent en dessous des épaules, Mia porte même les chaussures iconiques des skateurs et on peut également se rendre compte qu'elle a bien grandi ! "Il n'y a personne de plus Duzama (la marque de vêtements pour enfants créée par Erika Choperena, ndlr) qu'elle. Et ça me rend folle", ajoute-t-elle en commentaire de sa jolie photo.