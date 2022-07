Antoine Griezmann touche le jackpot ! Plus d'un million dans les poches grâce à son nouveau business juteux

Il y a des sportifs qui ont la bougeotte et des idées plein la tête et Antoine Griezmann fait clairement partie de cela. La star des Bleus a toujours mille projets en tête et il n'hésite pas à les réaliser. Au sortir d'une saison plutôt compliquée avec son club de l'Atletico Madrid, après deux années compliquées du côté de Barcelone, le grand copain de Paul Pogba a décidé de se lancer dans un nouveau business lié à sa passion pour les courses hippiques. Le mari d'Erika Choperena est un amoureux des chevaux depuis très longtemps et en décembre 2019, il a décidé de monter sa propre écurie avec son père, Alain.

Un pari gagné pour le champion du monde puisqu'avec Écurie Griezmann, il est rapidement devenu un acteur qui compte dans le monde des courses hippiques. Aujourd'hui à la tête d'une écurie de 16 chevaux, Antoine Griezmann a eu le nez fin puisque certains d'entre eux ont même remporté des quintés, comme nous l'apprend Closer dans un article consacré au papa de trois enfants. S'il doit faire face à la concurrence d'un autre sportif très populaire en la personne de Tony Parker, qui s'est lui aussi lancé dans les courses hippiques, le coéquipier de Kylian Mbappé a déjà beaucoup de succès.

Il vend une jument à plus d'1 million d'euros !

Preuve de cette belle réussite, Antoine Griezmann a proposé l'une de ses femelles, Txope, lors de la fameuse vente aux enchères de Deauville. Un cheval particulièrement performant puisqu'il a remporté deux des onze courses qu'il a disputées, rapportant ainsi près de 74 000 euros. Et Txope était très courtisée puisque lors de la vente aux enchères, elle a été achetée pour 1,2 millions d'euros ! Une somme astronomique et même si le footballeur est déjà millionnaire depuis des années, il doit certainement être très heureux de cette belle vente.

Sur son compte Instagram, l'Écurie Griezmann a tenu à remercier Txope, elle qui va désormais quitter la structure pour de nouvelles aventure. "Merci Txope pour tout le bonheur que tu nous as apporté. Aujourd'hui tu nous quittes mais on continuera à te suivre. On espère que tu seras heureuse comme tu as pu l'être avec nous", peut-on lire avec une belle photo de la jument.