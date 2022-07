Antoine Griezmann : Amaro et Mia très complices, superbe photo pendant les vacances

C'est l'heure de retrouver les terrains de foot et les entraînements matinaux pour les footballeurs ! Après des vacances de rêve pour la plupart des stars, il est grand temps de préparer la saison très chargée qui s'annonce. Cette année, la grande tendance était à l'Espagne et plus particulièrement aux îles Baléares. D'Ibiza à Majorque, on a pu voir Cristiano Ronaldo en famille ou encore Lionel Messi avec sa femme et ses amis en train de se relaxer après une saison riche en émotions. De son côté, Antoine Griezmann a été plutôt discret sur son lieu de villégiature et on ne sait pas vraiment où il s'est rendu cette année.

Revenu du côté de Madrid l'an dernier après deux années très mitigées à Barcelone, le Français de 31 ans peine à retrouver son niveau d'avant, mais à quelques mois de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar, il y a fort à parier que sa motivation sera au rendez-vous. Si sa situation sportive est mitigée, dans le privée, tout va pour le mieux pour Antoine Griezmann, toujours aussi amoureux d'Erika Choperena avec qui il a trois enfants. Active sur les réseaux, la belle Espagnole aime bien partager des moments d'intimité sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 330 000 abonnés.

Des vacances de rêve à bord d'un yacht

Pour les vacances, la petite famille a eu la chance de pouvoir séjourner sur un énorme yacht, comme Erika l'a montré sur sa dernière publication. Sur la photo, on aperçoit deux de ses enfants, Amaro et Mia, allongés sur l'avant de l'énorme bateau et on peut voir toute la complicité qui lie les deux petits. Un très beau moment de vie que la femme d'Antoine Griezmann accompagne d'un message très poétique en espagnol. "Que tu ne perdes pas cette foi qui aujourd'hui est éternelle et cette façon de ne pas en être conscient", écrit-elle. Un cliché qui a beaucoup plu aux fans du couple puisque la publication a déjà reçu plus de 13 000 likes et les commentaires sont tous plus bienveillants les uns que les autres !