Antoine Griezmann : ​​Transformation physique impressionnante de son frère Théo, qui a perdu 18 kg !

La vie est belle pour Théo Griezmann ces derniers temps. Le frère de la star des Bleus est un homme heureux, papa d'une adorable petite fille née l'an dernier, il est en couple depuis plusieurs années et après s'être marié à la mairie l'an dernier, il a organisé une magnifique fête avec ses proches. Un beau moment auquel Antoine Griezmann a bien évidemment été convié en compagnie de sa femme Erika et de ses adorables enfants.

Si tout va bien pour Théo, les temps sont plus difficiles pour son frère, qui a plus de mal ces derniers temps. Après deux années très compliquées à Barcelone, Antoine ​​ est revenu à l'Atletico Madrid, où il s'est révélé, mais son niveau n'est pas vraiment revenu. Une nouvelle inquiétante pour Didier Deschamps en vue du prochain Mondial, qui arrive à grands pas... De son côté, Théo Griezmann est lui aussi bien occupé puisqu'il multiplie les activités. Joueur de speedsoft, une discipline dérivée de l'airsoft, il possède sa propre équipe et fait partie des meilleurs joueurs.

-18 kg, c'est fait. Maintenant, c'est l'heure d'aller courir et de s'entraîner... même en vacances

Et visiblement, cette nouvelle activité s'accompagne d'une vraie remise en forme physique pour Théo Griezmann, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Très actif sur la plateforme, où il compte 436 000 abonnés, le frère de Grizou a publié dans sa story une photo de lui sur laquelle il apparaît très en forme. "-18 kg, c'est fait, révèle-t-il. Maintenant, c'est l'heure d'aller courir et de s'entraîner... même en vacances", écrit-il sur la photo. Un changement physique important pour le jeune homme de 25 ans, qui semble très motivé à conserver une forme physique au top (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Une nouvelle qui devrait faire plaisir à Antoine ​​Griezmann, très proche de son petit frère. "Avec son petit frère Théo, ils échangent très régulièrement sur WhatsApp. Celui-ci est son complice de jeux vidéo", écrivait Le Parisien il y a quelques années à propos de leur relation.