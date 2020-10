Astrid Nelsia : Opération ratée, prix et photos de sa nouvelle chirurgie... ses révélations

Nouvelles fesses, pour une nouvelle vie. Le 21 octobre 2020, Astrid Nelsia a pris la parole en story Instagram afin d'évoquer sa dernière opération de chirurgie esthétique qui lui a coûté beaucoup d'argent, mais dont elle est fière.

La chirurgie esthétique n'a aucun secret pour l'ancienne candidate des Anges (NRJ12). La brunette de seulement 24 ans a notamment refait sa poitrine. Et, récemment, elle s'est envolée pour Marbella, en Espagne, afin de subir une opération des fesses. Après avoir posté une image du résultat, Astrid a dévoilé son nouveau popotin en vrai. Dans la foulée, elle a en effet mis en ligne des photos sur lesquelles ont la découvre en gaine, ses fesses bien mises en avant. "J'ai le résultat de mes fesses. Sachez que c'est encore gonflé parce qu'il y a la gaine. Le résultat final, je l'aurai dans six semaines mais pour l'instant, c'est trop beau. Ça ne se voit pas que ce sont des implants. J'avais trop peur parce que j'ai vu trop de vidéos où les implants se retournaient. (...) Sachez que la gaine me remonte les fesses donc elles ne sont pas aussi remontées", a-t-elle tout d'abord confié.

Astrid Nelsia a ensuite expliqué que durant son enfance, elle était complexée par cette partie de son corps. Une fois plus grande, elle n'a donc pas hésité à faire plusieurs opérations pour avoir plus de fesses. "Si vous saviez comment c'est trop stylé d'avoir un cul. Toute ma vie je n'en ai pas eu. J'ai fait du chemin pour en arriver là. J'ai fait une première liposuccion qui ne m'a servie à rien. Ensuite j'en ai fait une autre très bien. Puis j'ai mis des injections à trois reprises. Là j'ai refait une liposuccion et j'ai mis des implants.". Et pour cette dernière intervention, la jeune femme a dû mettre la main au porte-monnaie : "La liposuccion simple je crois que c'est 8 200 ou 8 400 euros et implants et lipo c'est 9 600 euros. Après il faut compter la nourriture, les billets à payer, le logement pour rester ici quatorze jours. En gros vous en avez pour environ pour 12 000, 13 000 ou 14 000 euros."