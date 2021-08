Astrid Veillon forcée de maigrir ? Son calvaire lors du tournage d'Extrême limite

Elle a laissé une empreinte dans l'univers de la télé. Astrid Veillon s'est fait connaître du grand public en jouant dans les séries cultes des années 90 Premiers baisers et Le miel et les abeilles. Et si la maman de Jules, 11 ans, se fait un peu plus rare aujourd'hui, elle a beaucoup des choses à raconter ! Invitée dans le podcast du magazine Télé 7 Jours, Sériconique, l'actrice qui soufflera ses 50 bougies le 30 octobre prochain, a fait des révélations concernant ses débuts à la télévision.

De 1994 à 1999, elle tourne dans la série Extrême limite, diffusée sur TF1. Dans ce feuilleton inspiré des productions américaines de l'époque, et qui se déroule au sein d'une académie de sport, elle incarne Paloma durant les 104 épisodes.

Si ce programme révèle de nombreux talents comme Vincent Niclo,Tonya Kinzinger ou encore Marion Cotillard, Astrid Veillon ne semble pas en avoir gardé un bon souvenir.

"En jouant dans Extrême limite, j'ai découvert les tables régies. Sur les plateaux, on attend beaucoup entre deux prises, et j'ai commencé à manger régulièrement", explique la comédienne qui s'est installée à Aix-en-Provence en 2007 et est séparée de son compagnon, Gilles.

Cette petite et mauvaise habitude qui n'a pas été du goût de la production, à en croire Astrid Veillon ! "J'ai eu carrément des fax - à l'époque c'était des fax - qui demandaient à ce que j'arrête de manger, parce que j'avais vraiment grossi", affirme-t-elle à nos confrères. Avant d'ajouter : "Ça a créé beaucoup de problèmes auprès de TF1, je crois. Je n'étais pas le stéréotype de la belle pépette toute fine."