Aude (L'amour est dans le pré) dévoile une crinière étonnement longue et envisage un grand changement

Aude aura pris son temps mais, ça y est, ce vendredi 20 janvier, elle s'est enfin décidée à souhaiter une belle année 2023 à ses abonnés Instagram après avoir disparu des radars pendant plusieurs semaines. "Je prends 5 minutes pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023 ! Que celle ci soit ancrée dans l'avancée de projets, et vous permettent d'être heureux si vous le l'êtes pas totalement. Bien entendu, prenez soin de vous (et c'est moi qui dit ça) parce que sans la santé, tout devient plus difficile. Gardez espoir et bougez vous pour réaliser vos rêves, parce que ceux-ci ne se concrétiseront rarement par magie", a-t-elle écrit pleine de réalisme.

L'agricultrice révélée dans L'amour est dans le pré en 2018 a ensuite donné de ses nouvelles, confiant avoir dans l'idée d'opérer un changement physique, tant sa chevelure a poussé. "Personnellement, je vais très bientôt vous parler de mon grand changement 2023 mais avant ça, je suis tentée d'empoigner la paire de ciseaux et de couper cette masse de cheveux que je regroupe en une masse plus ou moins disciplinée chaque jour. Bref, voilà une année qui s'annonce avec du changement !", lit-on encore. Et pour accompagner cette publication, Aude a partagé une photo d'elle témoignant justement de ses cheveux qui ont bien poussé depuis la dernière fois qu'elle était apparue sur le réseau social. Aux dernières nouvelles, elle portait en effet un carré blond platine. Et désormais, c'est un joli blond vénitien plus naturel qu'elle dévoile et une coupe qui lui arrive jusqu'à la poitrine !