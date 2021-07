Aude (L'Amour est dans le pré) remontée contre le père de sa fille : "Viens la voir !"

Déjà en avril dernier, Aude de l'Amour est dans le pré déplorait une fatigue accumulée à force de semaines à travailler et à s'occuper de ses deux enfants. Elle avait alors préféré couper un temps les réseaux sociaux. "Je ne vous oublie pas. Pour répondre aux messages que j'ai pu lire, ne vous inquiétez pas. Mes journées actuelles sont longues (5h20 réveil, à 23h coucher, 7 jours sur 7), la fatigue s'accumule, alors je prends chaque minute possible pour tenter de me reposer", regrettait-elle, toujours sur Instagram.

Rappelons que Aude et son prétendant Christopher s'étaient séparés trois mois seulement après la naissance de leur bébé. L'agricultrice est désormais prête à réouvrir ses bras à l'amour.