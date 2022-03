Audrey Lamy maman : l'actrice dévoile enfin le prénom de sa fille

Audrey Lamy a appris sa seconde grossesse pendant le tournage du film La Brigade, après une chute l'ayant contrainte à consulter un médecin. A ce moment-là, elle ne savait pas encore qu'elle attendait un heureux événement ! Une belle nouvelle pour la star qui avait eu le malheur de faire une fausse couche en 2020. Depuis, bébé a pointé le bout de son nez au cours de l'été 2021. Il s'agit d'une petite fille dont on découvre tardivement le prénom.

Longuement interrogée par le magazine Paris Match alors qu'elle fait la promotion de son nouveau film dans lequel elle donne notamment la réplique à François Cluzet - qui a récemment taclé sans pitié des confrères du show business - Audrey Lamy n'a pas échappé à une question sur sa nouvelle maternité. "En ce moment, je pouponne car nous avons accueilli une petite fille en août dernier. Elle a 5 mois, elle s'appelle Alma et elle est merveilleuse", a fait savoir la comédienne, qui avait visiblement accordé cet entretien il y a un petit moment. Jusqu'ici, l'ancienne star de la série comique Scènes de ménages (M6) avait gardé pour elle le prénom de sa fille. Un bébé fruit de ses amours avec son compagnon Thomas Sabatier. Les amoureux sont aussi les parents d'un petit garçon prénommé Léo, né en 2016.

Audrey Lamy se dit pleinement épanouie depuis qu'elle a réussi à concilier carrière - elle est d'ores et déjà attendue l'an prochain dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu - et vie de famille. A 41 ans, elle est sur un petit nuage et ne s'en cache pas ! "C'est l'âge le plus épanouissant car on acquis l'expérience qui rend libre. A présent, j'ose enfin dire les choses. Je connais mes priorités, j'ai créé une famille, mon socle est solide. Et puis c'est aussi l'âge où on prend conscience d'avoir concrétisé deux ou trois rêves. C'est grisant !", ajoute-t-elle. Nul doute qu'elle doit toutefois avoir encore quelques ambitions dans un coin de sa tête.

Interview intégrale d'Audrey Lamy à retrouver dans le magazine Paris Match, dans les kiosques le jeudi 24 mars 2022.