"Je ne le savais pas.." : Audrey Lamy révèle comment elle a appris sa grossesse

Si le film La Brigade s'annonce drôle, intelligent et engagé en faveur des jeunes migrants, il semblerait que l'équipe n'ait pas été épargnée par les catastrophes pendant le tournage. "On tournait dans le Nord, en plein mois de janvier, il faisait un froid polaire. Tornade, inondation, Covid et méningite on a tout eu", raconte en effet Audrey Lamy, l'actrice principale du film au magazine Télé-Star.

Celle-ci et son partenaire, François Cluzet n'ont d'ailleurs pas été épargnés par la malédiction qui planait au-dessus du tournage. L'acteur en effet, s'est "rompu le tendon d'Achille" dès la première prise, quant à la soeur d'Alexandra Lamy, elle a été "victime d'une phlébite très rare, appelée Mondor, en tombant".

Sauf qu'elle a appris quelques jours plus tard que son infection n'avait pas été causée par la chute mais bien... par une grossesse ! "J'étais enceinte ! Je ne le savais pas à l'époque", explique-t-elle au magazine. Un heureux événement qui est ensuite arrivé pendant l'été, avec la naissance d'une petite fille. Plutôt discrète sur sa vie privée, Audrey Lamy avait toutefois abordé le sujet en parlant de son rôle dans le téléfilm d'Alex Lutz, La Vengeance au triple galop.

"Quand il (Alex Lutz NDLR) m'a fait lire le scénario, comme il s'agissait de sa carte blanche, je pensais qu'il jouerait lui-même Stéphanie Harper avant de comprendre qu'il me le proposait, malgré ma grossesse. J'étais enceinte de plus de six mois sur le tournage - pas idéal pour jouer un mannequin - mais quand Alex aime quelqu'un, rien n'est un problème. Il ne vous laisse jamais tomber", avait-elle expliqué à l'époque.

Avec son compagnon Thomas Sabatier, l'actrice avait déjà accueilli un petit garçon, Léo, né en 2016, à qui elle a donc offert une petite soeur. Une merveilleuse nouvelle après le drame qui les avait touchés en février 2020, lorsque l'actrice avait perdu un bébé avant la naissance. Très protectrice, elle s'est en tout cas beaucoup attachée à ses jeunes partenaires.

"Leur sort a chamboulé mon coeur de maman. En tant que mère louve, j'avais envie de les protéger". Devenue "plus sensible à certains sujets comme la situation de ces enfants qui ont vécu des choses d'une tragédie absolue et qui ont traversé terres et mers pour être en sécurité", elle a expliqué qu'elle avait été bouleversée par "leurs confidences". Et que ce tournage où s'enchaînaient les catastrophes restera l'un de ses plus beaux : "Toutes ces épreuves nous ont soudés".