Infection pulmonaire sérieuse, énorme fatigue... Audrey Lamy à bout de force

Une comédienne bonne sur tous les terrains... Lorsqu'en 2009, Audrey Lamy arrive sur les écrans de la France entière dans Scènes de ménage, tout le monde découvre qu'au-delà d'être la soeur d'Alexandra Lamy, la jeune femme est absolument hilarante dans son personnage de Marion, trentenaire un peu tête en l'air.

Placée immédiatement sur le devant de la scène, Audrey Lamy commence à décrocher des rôles au cinéma et joue surtout son spectacle Dernières avant Vegas tous les soirs, avec un rythme qui a fini par l'épuiser. "Je commençais mes journées à 6 heures 30 du matin et on tournait jusqu'à 19 heures pour M6. Le soir, je me retrouvais sur les planches pour Dernières avant Vegas, mon spectacle. Je sortais de scène à 23 heures. Je rentrais chez moi trop surexcitée pour trouver le sommeil", confie-t-elle à L'Equipe, pour la rubrique Fenêtres sur corps.

Son corps, surmené, finit par craquer sous la pression et la fatigue : "J'ai tenu ce rythme neuf mois avant de faire une infection pulmonaire sérieuse. J'étais fatiguée, je ne savais plus où je vivais. Mon corps essayait de me dire stop." Audrey Lamy ralentit alors le rythme de son spectacle et arrange son emploi du temps par rapport aux tournages.

Mais pas seulement : désormais, elle fait très attention à elle et à son corps. "J'ai arrêté de fumer, j'ai également arrêté de manger épicé, pour éclaircir ma voix. Et, surtout, j'évite au maximum les conversations téléphoniques, où l'on place mal sa voix et où l'on parle trop fort. Je fais comme Céline Dion avant une tournée : je me tais complètement quelques jours avant", explique la comédienne de 41 ans à L'Equipe.