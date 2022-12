Audrey Lamy : Nouvelle tête et nouveau look pour un projet en famille, l'actrice rayonne !

Audrey Lamy en rockeuse ? Ca le fait !

C'est désormais chose fait et pour l'occasion, la cadette des deux soeurs Lamy a quelque peu... changé de look ! Dans la bande annonce de la série, on la voit ainsi apparaître avec une nouvelle coupe de cheveux, loin de ses cheveux raides habituels. Coupés en une frange très courte, laissant presque apercevoir une coupe mulet à l'arrière, cette nouvelle coiffure change tout !

Ce look rock'n'roll, qui met en valeur les cheveux fins comme les siens, lui va en revanche très bien et marque une véritable ambition d'Audrey Lamy de diversifier ses rôles et ses performances, quitte à mettre son corps à contribution ! Et différencie complètement les deux soeurs : de part et d'autres de Chloé Jouannet, en robe de bal, Audrey et Alexandra Lamy ont un style totalement différent. Si la plus jeune s'affiche donc en rockeuse, l'aînée, avec son jean, sa chemise et sa veste, est bien plus classique. Mais c'est efficace et on attend la série avec impatience !