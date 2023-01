Audrey Lamy : Sexy en transparence devant Marion Cotillard chic et Vincent Cassel... en fourrure

Dans quelques jours, ils seront fixés : après quatre ans de travail pour un film grandiose, Guillaume Canet et Gilles Lellouche sortiront leur nouveau film, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par le premier et dans lequel ils interprètent les héros gaulois pour la première fois. Un véritable pari pour eux, qui peuvent cependant compter sur un casting cinq étoiles : Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia ou encore Audrey Lamy jouent les premiers rôles.

Et c'est donc tout naturellement que tous se sont retrouvés ce samedi soir à Marseille pour une grande soirée d'avant-première : dans 14 salles différentes, les acteurs ont présenté leur film, comme ils l'avaient fait au Grand Rex le 15 janvier dernier. Et pour l'occasion, ils s'étaient mis sur leur 31 ! Si les deux héros, Guillaume Canet et Gilles Lellouche, qui sont allés à la rencontre des fans le long du tapis rouge, avaient choisi un simple manteau noir, Marion Cotillard, quant à elle, était très classe, avec une veste noire et une jupe longue Chanel, les cheveux détachés et visiblement détendue.

Un manteau de fourrure... inattendu

Mais celle qui a attiré tous les regards, c'est Audrey Lamy : l'interprète de Bonnemine avait choisi un chemisier transparent, accordé à un pantalon et à un soutien-gorge noir. Et elle était ultra-sexy ! Malheureusement pour elle, son mari dans le film, Jérôme Commandeur, était absent pour cette fois, sûrement pris par un autre projet (tout comme Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Franck Gastambide et d'autres).

Vincent Cassel avait également fait un choix étonnant pour ce tapis rouge : celui qui prête ses traits à un empereur César en pleine crise conjugale portait en effet un jean coupé dans une forme très large, avec des baskets... et un manteau de fourrure noire très surprenant. Egalement présent, Jonathan Cohen avait quant à lui misé sur une veste militaire au-dessus d'une doudoune. Un style plutôt inattendu, mais qui a beaucoup plu à ses (nombreux) fans, ravis de le voir en vrai.

Matthieu Chédid, compositeur de la musique du film, avait également fait le déplacement dans un look très classique et en a profité pour jouer un petit morceau devant le public présent. Ramzy, quant à lui, semblait ravi de retrouver Bun Hay Mean, qu'il a serré dans ses bras. Issa Doumbia ou encore José Garcia et Vincent Desagnat étaient enfin présents eux aussi pour ces dernières retrouvailles avant le grand jour... Le 1er février !