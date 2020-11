Aurélie Dotremont inquiète : un footballeur de sa famille dans le coma après un accident...

Triste nouvelle pour Aurélie Dotremont. La candidate de télé-réalité de 29 ans n'a pas la tête à s'amuser. En effet, un de ses proches a été victime d'un accident de la route. Le jeune homme, Jean-Lou Dotremont, qui est footballeur de profession est dans le coma... C'est sur Instagram ce mardi 3 novembre 2020 que la starlette a évoqué son état de santé, sans préciser toutefois le lien exact qui les lie.

En story sur le réseau social de partage d'images, Aurélie Dotremont a publié un article de presse titré "Jean-Lou Dotremont plongé dans le coma". Alors qu'il était à vélo, le jeune footballeur aurait été heurté par une voiture "de plein fouet". Après le choc, Jean-Lou a dû subir "rapidement des opérations". Depuis, il est dans le coma et aucune autre information concernant son état n'a été communiquée.

"On prie pour toi", écrit celle qui a tout récemment été écartée du tournage de La Bataille des couples (TFX). "Sois fort ketje", ajoute-t-elle. Ici, le terme ketje fréquemment utilisé en Belgique renvoie à un "p'tit gars".

Sur la page Facebook officielle du Racing White Daring de Molenbeek (RWDM47), un club de football belge situé à Molenbeek dans la Région de Bruxelles-Capitale où Jean-Lou Dotremont a officié comme gardien de but, un message de soutien a été partagé. "Jean-Lou Dotremont , notre ancien portier lors de la renaissance du RWDM, a eu un grave accident et se trouve actuellement dans le coma. A l'image de ton passage chez nous, c'est-à-dire toujours souriant, optimiste et combatif, nous ne doutons pas que tu ne te laisseras pas faire et que tu reviendras encore plus fort après cette difficile épreuve. Toutes nos prières et pensées vont vers toi et à famille", peut-on lire.

En commentaires, les internautes ont été nombreux à apporter leur soutien et mots d'amour au jeune footballeur. De son côté, Aurélie Dotremont s'est faite discrète depuis l'annonce aux alentours de 12 heures ce mardi 3 novembre 2020. En effet, à l'heure où nous écrivons cet article, celle qui partage la vie d'un certain Dylan Grenier n'a plus rien posté.