Aurélie Preston déterminée à se "tuer en voiture", elle raconte ses "pulsions" suicidaires

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste le 25 novembre 2022, Aurélie Preston a évoqué ses terribles idées suicidaires face à Cyril Hanouna. Enfant d'une mère victime d'inceste devenue toxicomane à "l'héroïne", au "crack" et au "shit", la jeune femme a souhaité dévoiler l'environnement familial très compliqué dans lequel elle a grandi. "C'est difficile de se construire comme ça, et dans ce livre, on va dire que j'ai enfin pu m'exprimer (...). Parce que c'était très difficile pour moi de parler de certaines choses", a confié celle qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques semaines. La jeune femme, qui ne pesait plus que 32 kilos, a indiqué avoir écrit son livre, baptisé Brisée, en "seulement 3 semaines". Une écriture qui fut véritablement thérapeutique pour elle et qui lui a permis de mettre des mots sur ses maux.

Révélée sur le petit écran en 2015 lors de l'émission de télé-réalité Les Marseillais en Thaïlande, la jeune femme avait connu une douloureuse expérience en devenant le bouc émissaire des candidats Nehuda, Ricardo, Raphaël Pepin et Sarah Fraisou. Ces derniers avaient fait vivre l'enfer à Aurélie Preston. Interviewée en 2016, elle avait notamment confié à propos de Raphaël Pépin : "Il a tout fait pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. Oui oui. Il a voulu pisser dans un seau et me le balancer. Heureusement, la production est intervenue." Elle révélait aussi avoir reçu deux seaux de javel en plein visage, lancés par l'ex de Nehuda.

Ce sont des pulsions

Fragile et bouleversée, la jeune femme a fait deux tentatives de suicide à la suite du tournage. "Je voulais me tuer en voiture. Ça ne se décide pas, ce sont des pulsions. J'écoutais de la musique, [je roulais] à 200km/h sur une route à Montpellier avec des platanes et je me disais 'pourquoi je vis ?'", a-t-elle confié sur le plateau de TPMP.

"Vous vous rendez compte après, quand vous voulez vous réinsérer dans la vie ?! Moi, je voulais (...) essayer de faire de l'immobilier. (...) J'ai passé de super examens, j'ai eu 20/20. On m'a dit 'Non, vous êtes une personnalité publique, vous ne pouvez pas travailler dans les assurances' (...) On est catalogués à vie", a-t-elle déclaré, regrettant amèrement d'avoir mis un pied dans l'univers de la télé-réalité.