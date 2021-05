Aurélien (Mariés au premier regard 2021) : Un mensonge aux experts à l'origine de son divorce

Alors qu'ils étaient sur un petit nuage lors de leur mariage et de leur lune de miel, Marianne et Aurélien ont connu de violents orages par la suite. Les deux candidats Mariés au premier regard 2021 compatibles à 78% ont connu des discordes après que la puéricultrice de 29 ans a oublié une photo de son ex sur son frigo. Un comportement inattendu sur lequel elle est revenue lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Une simple photo a tout fait basculer. Aurélien lui a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'elle reste en contact avec des hommes avec lesquels elle a eu une relation. Leur discussion s'est poursuivie hors caméras et le jumeau de Mathieu a tenu des propos virulents comme Marianne l'avait confié lors d'une interview. C'est donc toujours remontée qu'elle s'est rendue chez lui dans l'espoir qu'il s'excuse. Mais le jeune homme ne s'est pas remis en question, ce qui l'a poussée à divorcer.

Selon Marianne, Aurélien n'était pas le même devant tout le monde et en privé. "La différence était flagrante ! J'ai eu ce contraste en l'espace de trois heures. Lors d'une soirée avec des amis, c'était quelqu'un de doux, qui parlait de ses émotions, qui m'écoutait, avec qui on pouvait parler posément. Et puis, il a eu la dispute quelques heures plus tard et, d'un coup, c'était complètement l'opposé. Malheureusement, je pense qu'il était vraiment lui-même quand il était avec moi et que ce côté est ressorti", a déploré la belle blonde auprès de Télé Loisirs.

Marianne n'a pas compris ce revirement de situation car lors des phases de casting, Aurélien ne se serait pas du tout décrit comme un homme fermé et jaloux. "Je ne sais même pas s'il le fait exprès ou s'il ne se connaît pas et qu'il donne une image pour qu'on l'aime. Aux experts, Aurélien a dit qu'il n'était pas jaloux ni possessif, mais ouvert d'esprit. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils l'ont mis avec moi. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai vu en face de moi. Je ne sais pas s'il veut contrôler son image ou s'il se voile la face sur lui-même et qu'il pense être comme il se décrit alors qu'il est autrement", a-t-elle conclu. Un mensonge qui a eu de tristes conséquences puisque leur expérience s'est terminée par un divorce.