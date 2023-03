Aurore Delplace (Un si grand soleil) : avortement, fausse couche... L'actrice face à des périodes difficiles avec son compagnon

Après avoir tenté sa chance dans la saison 2 de The Voice (en 2013), Aurore Delplace brille, depuis 2019, dans le rôle de l'avocate Johanna Lemeur de la série Un si grand soleil. Mais en dehors de sa vie professionnelle épanouie, la jolie blonde a traversé un événement très douloureux. En couple avec l'acteur Kevin Levy (qui joue dans Demain nous appartient), elle a essayé d'avoir un enfant pendant plusieurs années. Lorsqu'elle tombe enfin enceinte pour la première fois, elle fait une grossesse extra-utérine. Et la seconde fois, une fausse couche...

Interrogée par nos confrères du magazine Closer ce vendredi 24 mars 2023, Aurore Delplace est revenue sur cette période compliquée que son compagnon n'a pas non plus très bien vécue... "J'ai malheureusement fait une grossesse extra-utérine, puis une fausse couche. Il y a dix ans, j'ai avorté parce que nous nous sentions trop jeunes, ce que nous avons ensuite longuement regretté. Ce n'est pas facile pour un homme car il se sent impuissant...", a-t-elle expliqué avec émotion. Mais heureusement, le comédien a fait preuve d'une grande écoute et d'une grande compréhension envers sa compagne. "Il m'a dit : 'Je ne peux pas prendre ta douleur, mais je la sens. Je suis là pour t'aider à passer et dépasser cette douleur'. C'est un mec incroyable !", a-t-elle assuré.

De beaux projets à venir

Depuis, les tourtereaux sont tout de même devenus parents d'un petit garçon prénommé Aaron et né il y a seize mois. Pour Aurore Delplace et son compagnon, cette naissance a été le début d'une nouvelle vie. Plus amoureux que jamais, ils ont même prévu de se marier très prochainement. "Oui, je pense qu'on va se marier. Tout d'abord à la mairie, avec nos familles réciproques. Et par la suite, on fera peut-être une fête avec nos amis", a-t-elle dévoilé.

En parallèle de son métier de comédien, Kevin Levy se la joue aussi humoriste avec son seul en scène baptisé Cocu. Questionnée à propos de ce titre très évocateur, Aurore Delplace a joué la carte du mystère. "Kevin est fasciné par les relations humaines. Qu'est-ce que la tromperie ? Personne n'appartient à personne etc. Chacun donne ses règles et il n'y a pas de réponse à ça", a-t-elle conclu le sourire aux lèvres.