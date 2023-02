Axelle Laffont et son jeune boyfriend complices devant Frédérique Bel et Joyce Jonathan : une soirée très spéciale

Ce mardi 31 janvier s'est déroulée à Paris l'édition 2023 d'Hello Women, une soirée organisée par la Fondation Orange et destinée à rendre hommage aux personnalités féminines qui sont considérées comme de véritables sources d'inspiration dans leurs domaines respectifs.

"Les femmes occupent seulement 24% des postes dans les domaines techniques et du numérique ; alors que ces secteurs d'activité façonnent aujourd'hui notre manière de bâtir les sociétés de demain. Pour changer la donne, Orange vous invite à la seconde édition de l'événement #HelloWomen", a notamment écrit Elizabeth Tchoungui (Directrice Exécutive de la Responsabilité Sociétale du groupe Orange et Présidente Déléguée de la Fondation Orange) sur le site de la célèbre société de télécommunications.

Ainsi, l'actrice Frédérique Bel, dans un look très chic et glamour, a répondu à l'appel, tout comme sa collègue Nadia Farès ou encore la chanteuse Joyce Jonathan.

Elie Semoun également présent

L'humoriste Axelle Laffont était également présente aux côtés de son compagnon Romain Sichez. Une sortie remarquée pour les deux tourtereaux, puisqu'ils ne s'affichent que très rarement ensemble depuis leur officialisation en 2021, préférant jouer la carte de la discrétion. Zoé Felix, celle qui joue la femme de Philippe (Kad Merad ) dans la comédie à succès Bienvenue chez les Ch'tis, a, elle aussi, fait son apparition lors de cette soirée, elle qui participait tout récemment à l'avant-première d'Amore mio aux côtés de Guillaume Gouix, le réalisateur du film, de sa femme Alysson Paradis et de l'actrice Elodie Bouche, toutes deux au casting.

À noter également les présences à cette soirée Hello Women des actrices Caroline Vigneaux, Juliette Tresanini et Rachel Khan, ainsi que celles de la scénariste Nathalie Marchak et de la femme politique Élisabeth Moreno. Mais cet événement n'était pas pour autant interdit aux hommes, puisque Elie Semoun était bel et bien de la partie, tout comme l'animateur Raphäel Yem, tout sourire dans une superbe veste rose fluo associée à un très élégant chapeau noir.