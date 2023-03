Aya Nakamura : Gros clash avec un célèbre humoriste, elle ne lui laisse aucune chance

N'est pas Aya Nakamura qui veut. Au sommet des charts et au sommet tout court, la reine de la musique n'est pas du genre à se laisser faire quand on s'en prend à sa personne. Et qu'importe que les détracteurs soient anonymes ou plus célèbres. La chanteuse de 27 ans devient même aussi réputée pour sa musique que pour ses coups de griffe envers ceux qui osent la critiquer. Kev Adams en a fait les frais et les choses ne sont toujours pas réglées.

A 31 ans, le petit protégé de Gad Elmaleh (avec qui il a d'ailleurs fait un spectacle en 2016 baptisé "Tout est possible") en est à son 5ème one-man show. En 2019, l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere faisait référence à Aya Nakamura dans son spectacle Sois 10 ans, indiquant que son nom lui faisait penser à l'univers de Harry Potter. Si a priori, l'humoriste ne voulait pas blesser l'artiste, c'est bien le contraire qui s'est passé. En constatant cette mauvaise blague, Aya ne s'est pas fait prier pour afficher Kev Adams sur les réseaux sociaux : "Pas drôle ta blague. Tu fais rire que des petits de 13 ans avec ta coupe de pétasse. Arrête de me sucer, parle pas de moi."

Choqué d'avoir un retour d'une telle violence, Kev Adams s'est finalement exprimé sur le plateau d'En aparté ce 21 mars n'expliquant toujours pas la réponse aussi acerbe qu'il a reçue : "Elle m'a envoyé des messages assez virulents en fait. C'est vrai que ça m'a touché, ça m'a fait de la peine." D'autant plus que comme il le dit si bien, les personnes qu'il évoque ne sont pour la plupart que des gens qu'il apprécie : "Pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j'apprécie, parce que je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer. Jamais je ne me permettrais de me moquer. D'ailleurs, je taquinais Stromae dans ce même spectacle. Je ne taquine que les gens que j'adore et donc évidemment, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que ses sons sont géniaux. Même si la personne ne vous dira pas ça de moi."

Bientôt le calumet de la paix ?

Ces quelques échanges ont suffi à refroidir les relations déjà peu existantes entre les deux artistes de la même génération. Malgré les tentatives d'explications de Kev Adams, aucun signe de réchauffement n'est à noter : "Elle n'a pas encore enterrée la hache de guerre ?" s'est exclamée l'animatrice Nathalie Lévy. Ce à quoi Kev Adams n'a pas attendu pour lâcher un franc : "Non, je ne pense pas."

S'il ne s'agissait pas d'une blague mais d'une malheureuse erreur, Nikos Aliagas s'était lui aussi attiré les foudres d'Aya Nakamura en écorchant son nom de famille lors d'une cérémonie des NRJ Music Awards. Heureusement pour l'animateur, les choses avaient fini par rentrer dans l'ordre. La chanteuse avait d'ailleurs indiqué que ces coups de sang n'étaient que le fruit de son caractère : "Ça, c'est mon côté impulsif. Je ne peux rien faire contre ça. Je n'étais pas contente." Vous voilà prévenus : qui s'y frotte s'y pique !