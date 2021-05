Aya Nakamura incendiaire en bikini : des photos qui enflamment la Toile !

Aya Nakamura était en break des réseaux sociaux ces derniers temps mais, pour son retour, elle a fait très fort ! Depuis sa dernière publication le 11 avril dernier, la jeune artiste de 26 ans était très discrète sur Instagram, au grand dam de ses 2,7 millions d'abonnés. La trêve est désormais terminée et elle a décidé de marquer le coup en publiant une série de photos et une courte vidéo mardi 25 mai 2021.

Sur cette publication, qui a déjà reçu plus de 300 000 likes, la jeune femme qui n'hésite pas à se montrer sous son plus beau jour semble profiter de vacances bien méritées dans un lieu paradisiaque. Simplement commentée d'un emoji soleil, la publication n'a pas mis longtemps a enflammé les réseaux et il y a de quoi. Sur les clichés, Aya Nakamura prend la pose en bikini blanc ultra sexy. Une tenue qui laisse peu de place à l'imagination. Ce n'est pas la première fois que la native de Bamako ravit ses fans de ce genre de publication, mais après plus d'un mois et demi sans nouvelles, c'est peu dire qu'ils étaient contents de ce retour !

Les stars et les anonymes aux anges !

Plusieurs célébrités, à commencer par son boyfriend Vladimir Boudnikoff, ont commenté la publication. Si ce dernier s'est contenté d'une série d'emojis soleil, sablier et cadran d'horloge pouvant laisser penser que la chanteuse allait prochainement sortir une nouvelle chanson, la rappeuse britannique Ms. Banks et Camélia Jordana ont semble-t-il adoré les photos. Les emojis feu et les coeurs étaient de sortie pour les deux artistes, ce qui a dû ravir la mère de la petite Aïcha. Les internautes ne sont pas en reste puisque la plupart des quelques 2 600 commentaires sont dithyrambiques ! "Reine de France", "Le grand retour enfin", ou encore "Bombe", les internautes n'ont d'yeux que pour Aya.