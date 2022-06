Ayem Nour : Epaules dénudées et ventre à l'air, elle s'affiche canon à Roland-Garros

Le 1er juin 2022, les quarts de finale étaient encore au menu de Roland-Garros. Et il y avait du beau monde pour assister aux matchs. Ayem Nour s'est particulièrement fait remarquer dans les tribunes dans un look simple mais surtout très efficace. L'ancienne candidate de télé-réalité a opté pour un jean assorti à une chemise nouée pour dévoiler son ventre plat (elle qui a perdu beaucoup de poids grâce au régime Kéto). Ce haut était porté de façon à ce que les épaules soient dénudées et le décolleté mis en avant. Elle a accompagné le tout d'escarpins d'un bleu électrique et d'un chapeau panama, typique du tournoi et très prisé des spectateurs. La maman d'Ayvin (5 ans et né de ses anciennes amours avec Vincent Miclet) était canon ! (voir notre diaporama).

Sur Instagram, Ayem Nour n'a pas manqué de partager quelques images de son passage à Roland-Garros et les internautes ont été conquis par son allure. "Sublime, j'adore ce look", "Bravo Ayem, retour en force", "La plus jolie", "Trop belle", peut-on lire en commentaires de sa publication.