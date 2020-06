Bella Hadid et Hailey Baldwin : Petits bikinis sur un yacht en Italie

Après plusieurs mois de confinement au Canada avec son mari, Justin Bieber, Hailey Baldwin a enfin retrouvé ses meilleures copines. Mardi 23 juin 2020, elle a été vue avec Bella Hadid au bord d'un yacht ultraluxueux en Sardaigne, en Italie. Elles avaient pris un vol pour l'île italienne, en jet privé, plus tôt dans la journée, comme le rapporte People.

Photos à l'appui, on découvre que les deux top models portaient un bikini à motifs. Hailey Bieber portait d'ailleurs un maillot de la marque de Candice Swanepoel, Tropic of C (à 160 dollars) et créoles aux oreilles. Une belle journée entre copines sous le soleil chaud de l'Italie.