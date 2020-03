Bella Hadid, mariée audacieuse : seins dévoilés au défilé Vivienne Westwood

View this post on Instagram

#F2MAXFilms / @H.A's fall/winter 2020 collection was filled with bold motifs, blouson jackets and of course Ackermann's beloved tailoring Video by: @masteriocan x @fashiontomax. #FTMFilms #HaiderAckermann #BellaHadid #pfw #parisfashionweek #fw20 #runway #model #style