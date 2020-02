Zahia Dehar : Chic en robe noire au défilé Lanvin, avec Isabelle Huppert et Tyga

La planète Mode a les yeux braqués sur Paris ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter fait vibrer la Ville lumière. Zahia Dehar en a retrouvé la ferveur ce mercredi 26 février. L'actrice y a croisé Isabelle Huppert et un autre visage familier, son voisin attitré des défilés Lanvin, en la personne de Tyga.

La Fashion Week de Paris a commencé lundi 24 février 2020. Lanvin a donné le coup d'envoi du troisième jour de cette folle semaine, ce mercredi 26 février. La maison parisienne et son directeur artistique, Bruno Sialelli, ont invité les spectateurs de leur défilé à la Galerie des Gobelins, dans le 13e arrondissement. Zahia Dehar s'y est rendue, naturellement toute de Lanvin vêtue. L'actrice de 27 ans et nouvelle Londonienne avait pour voisin de premier rang le rappeur Tyga, comme en septembre dernier, lors du précédent défilé prêt-à-porter de Lanvin.

Les actrices Isabelle Huppert, Camélia Jordana et Ophélie Bau, la mère des top models Gigi et Bella Hadid, Yolanda Hadid, le créateur Virgil Abloh (fondateur de la marque Off-White™ et directeur artistique de la ligne homme de Louis Vuitton) et le compagnon de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, étaient également présents.

Tous ont admiré les mannequins castés pour le défilé, des modèles dont faisaient partie les soeurs Hadid, et la Française Audrey Marnay.