Ben Affleck transformé : l'acteur a bien maigri et dévoile son nouveau visage

À Hollywood, les hommes aussi font attention à leur ligne et à leur apparence ! Ben Affleck a profité de la pandémie de Covid-19 et du confinement pour faire du sport et adopter une alimentation saine, sous l'influence de sa compagne Ana de Amas. Résultat : l'acteur a perdu énormément de poids et inquiète des proches...

Cette inquiétude s'est manifestée après le 31 octobre 2020. Ben Affleck avait alors été surpris près de chez lui, à Los Angeles. Sans masque, décoiffé et barbu, le comédien de 48 ans montrait son visage drôlement aminci. Une source restée anonyme a confié à Us Weekly que Ben essayait "de manger sainement, de faire beaucoup de sport, d'arrêter les glucides et de manger beaucoup de protéines." L'acteur débarrassé de son addiction à l'alcool a été influencé par sa compagne, l'actrice Ana de Armas.

"Ana essaye aussi de manger sainement et a poussé Ben à en faire autant. Ils vont bien. Ils se consacrent aux enfants de Ben, au travail, à s'accorder du temps pour des rencards et à profiter l'un de l'autre", ajoute l'insider d'Us Weekly.

Ben Affleck aurait également commencé cette transformation pour un rôle. Il retrouvera son costume de Batman dans le film The Flash, dont la sortie est promise à 2022. L'interprète du super-héros aurait perdu 20 kilos.