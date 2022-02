Ben Stiller de nouveau en couple avec Christine Taylor, 5 ans après leur rupture !

Les comédiens Ben Stiller et Christine Taylor ont relancé leur mariage après une séparation. L'acteur de Mon beau-père et moi a révélé que son mariage était de nouveau d'actualité dans une interview donnée à Esquire et publiée mardi 22 février.

La passion romantique du couple est repartie après que les deux acteurs ont décidé qu'il serait judicieux que Ben revienne dans la vie de Christine et de leur deux enfants dans les premiers jours de la pandémie, et que c'était le seul moyen pour l'acteur de voir ses enfants pendant le confinement. "Au fil du temps, ça a évolué, a déclaré le comédien avant d'expliquer, nous avons été séparés et nous nous sommes remis ensemble et nous en sommes heureux. Cela a été vraiment merveilleux pour nous tous. C'était inattendu, et certainement l'une des belles choses qui soit sortie de la pandémie."

Ben Stiller, 56 ans et Christine Taylor, 50 ans ont deux enfants ensemble, une fille Ella Olivia âgée de 19 ans et un fils Quinlin Dempsey âgé de 16 ans. "Je pense que nous avons du respect pour nos points communs mais aussi pour nos différences. Je pense qu'une fois que tu acceptes ça, tu peux vraiment apprécier la personne parce que tu ne cherches pas à la faire changer pour toi, a confié la star de la comédie américaine, émue par la manière dont son couple évolue depuis leur retrouvaille. Une fois que tu acceptes ça, tu conserves beaucoup d'énergie. À penser : 'ceci me va, cela ne me va pas'. Si tu as suffisamment de confiance en ton partenaire, tu sais qu'un 'je n'aime pas ça' ne veut pas dire 'je ne t'aime pas'."

Pour rappel, le couple s'était séparé en mai 2017 après 17 années de vie commune. Ils avaient également partagé l'écran ensemble notamment dans des réalisations de Ben Stiller, comme Zoolander 1 et 2 ou encore dans Tonnerre sous les tropiques ou Dodgeball ! Même pas mal !